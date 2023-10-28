Касаткина проиграла Хаддад-Майе и не смогла выйти в финал малого Итогового турнира

17-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (19-я ракетка мира) в полуфинале малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу бразильянки.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Касаткина в этом матче два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Хаддад-Майи два эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.