Тарпищев: Рублев играл предсказуемо для Синнера

"Рублев перешел немного свой пик формы, к сожалению. Интенсивность была сумасшедшая, Андрей не сохранил чистоту исполнения, и он был более прогнозируем для Синнера. Вторую подачу почти всегда подавал под лево, и тот легко угадывал и бил по восходящему мячу. В этом матче Синнер был получше, хотя играй Рублев почище, шансы на выход в финал у него были бы", - сказал Тарпищев.