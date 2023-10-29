Медведев потерпел поражение в финале турнира ATP-500 в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, потерпел поражение в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах проиграл четвёртой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру и не смог защитить прошлогодний титул. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.