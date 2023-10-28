Арина Соболенко: я чувствую себя мишенью для всех

«Честно говоря, это ничем не отличается. Я думаю, что рейтинг – это всего лишь рейтинг. Ничего не меняется, мне все ещё придется много работать, мне все ещё придется показывать на поле свой лучший теннис. И я думаю, мне нужно больше работать, потому что сейчас я чувствую себя мишенью для всех. Я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться стать лучше», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе турнира.