Арина Соболенко: я чувствую себя мишенью для всех
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о своём лидерстве в рейтинге Женской теннисной ассоциации накануне старта итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).
«Честно говоря, это ничем не отличается. Я думаю, что рейтинг – это всего лишь рейтинг. Ничего не меняется, мне все ещё придется много работать, мне все ещё придется показывать на поле свой лучший теннис. И я думаю, мне нужно больше работать, потому что сейчас я чувствую себя мишенью для всех. Я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться стать лучше», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе турнира.
Напомним, итоговый турнир WTA стартует 29 октября и продлится до 5 ноября. Призовой фонд турнира составит $ 9 млн.
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