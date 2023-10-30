Медведев после поражения турнира в Вене пошутил про свою "фишку"

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале турнира ATP-500 в Вене, где он проиграл итальянцу Яннику Синнеру, иронично высказался о том, что он не сумел защитить титул. Его слова передает Sports.ru.

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«У меня есть фишка — видимо, я нигде не могу защитить титул. Постараюсь в следующий раз. Но вообще надеюсь сделать это в Париже или еще где-нибудь», — сказал Медведев.

Медведев в 2022 году выиграл турнир ATP-500 в Вене и не сумел защитить титул в этом году. Российский теннисист ни разу не выигрывал один турнир больше одного раза.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В полуфинале Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут. Синнер в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:7 (5:7).