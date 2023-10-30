Россиянин Шевченко поднялся на 20 строчек в рейтинге ATP

Российский теннисист Александр Шевченко поднялся на 63 ю с 83 й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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На прошлой неделе россиянин дошел до четвертьфинала теннисного турнира в Базеле, где проиграл Феликсу Оже Альяссиму из Канады.

Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублев сохраняет пятую позицию, Карен Хачанов поднялся с 16 го на 15 е место.

РЕЙТИНГ АТР ОТ 30 ОКТЯБРЯ:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935;

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;

7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540;

10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500…

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385…

35 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1203…

45 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…

63 (83). Александр Шевченко (Россия) — 807…