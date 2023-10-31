Швентек и Гауфф стартовали с побед на Итоговом турнире WTA

Швёнтек и Гауфф стартовали с побед на Итоговом турнире WTA
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла Маркету Вондроушову на старте группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне.
Польская теннисистка в первой партии взяла верх на тай брейке, а второй сет выиграла «под ноль». Матч продолжался 1 час 39 минут.
В другом матче группы Четумаль американка Кори Гауфф разгромила Онс Жабер из Туниса за 57 минут, отдав сопернице лишь один гейм.
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA. КАНКУН (МЕКСИКА). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 9 МЛН ДОЛЛАРОВ
Группа Четумаль. 1 й тур
Ига Швёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6 (7:3), 6:0
Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:0, 6:1