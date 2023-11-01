Сафиуллин победил вторую ракетку мира на турнире в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Париже со счетом 6:3, 6:4.

Для 26-летнего россиянина, занимающего 45-е место в рейтинге ATP, это первая победа над соперником из топ-2. В каждом из сетов Сафиуллин уступал с брейком, но сравнивал счет и выходил вперед.