Сафиуллин победил вторую ракетку мира на турнире в Париже
Российский теннисист Роман Сафиуллин победил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Париже со счетом 6:3, 6:4.
Для 26-летнего россиянина, занимающего 45-е место в рейтинге ATP, это первая победа над соперником из топ-2. В каждом из сетов Сафиуллин уступал с брейком, но сравнивал счет и выходил вперед.
В третьем круге Сафиуллин встретится с другим российским теннисистом Кареном Хачановым (15-я ракетка мира), которому на прошлой неделе уступил на турнире в Вене со счетом 4:6, 4:6. На турнире также выступают еще двое россиян — третья ракетка мира Даниил Медведев и пятая ракетка мира Андрей Рублей.