Соболенко проиграла Пегуле на турнире WTA в Канкуне

Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила Джессике Пегуле (5-е место мирового рейтинга WTA) со счетом 0:2 (4/6, 3/6) в рамках группового этапа Итогового турнира WTA в Канкуне.

Встреча продолжалась 1 час и 29 минут. За это время белорусская теннисистка заработала 52 очка, один эйс, два брейкпоинта и совершила пять двойных ошибок. В активе американки 68 баллов, пять эйсов, пять брейков и 2 двойные ошибки.

Пегула сократила счёт в личных встречах между теннисистками. Теперь Соболенко ведёт 4:2.

После этой победы американка вышла на первое место в группе А, имея в активе два очка. Белоруска занимает второе место с одним баллом.