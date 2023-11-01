Корнеева назвала неплохим свое выступление в 2023 году

"Выделю Открытый чемпионат Австралии, первый турнир Большого шлема и сразу титул, хотя в Мельбурне мне пришлось пройти через определенные трудности. В целом же год был неплохой, были взлеты и падения, обидные проигрыши, хорошие победы, - сказала Корнеева. - По 10-балльной шкале оценить не могу, но я получила большой опыт, сделала анализ своих выступлений и понимаю, что мне надо много над чем работать".