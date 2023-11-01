Чесноков оценил победу Сафиуллина над Алькарасом на турнире в Париже

— Победа Сафиуллина над Алькарасом — сенсация, честно сказать. Для Сафиуллина это сверхзолотой год. По той игре, которую он показывает, он совершенно точно может претендовать на топ 20. В начале матча Алькарас взял его подачу, но Сафиуллин не расстроился и начал играть ещё лучше.



Если брать Алькараса, то это какая то машина, сгусток мышц. Нужно держать его удар, что Сафиуллин и делал. Он играл на скорости Алькараса. Сегодня Сафиуллин очень здорово сыграл на скорости Алькараса и очень здорово держал ногами корт. Он молодец. В этом сезоне Сафиуллин здорово стрельнул и закалился в матчах. Даже проигрыши его закалили и дали толчок, чтобы сегодня победить Алькараса. Для Сафиуллина это уже второй матч — он выгрался. Для Алькараса это был первый матч. Первый матч всегда проводить сложно. Особенно когда Сафиуллин с такими амбициями сыграл потрясающий матч, — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».