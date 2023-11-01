Медведев проиграл в матче второго круга «Мастерса» в Париже

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу болгарского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Димитров в этом матче восемь раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Медведева шесть эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.