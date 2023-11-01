Медведев поругался с фанатами по ходу матча на «Мастерсе» в Париже

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с болельщиками во время матча с болгарским спортсменом Григором Димитровым. Игра проходит в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На стадионе по ходу второго сета был слышен свист, после чего теннисист обратился к судье и сказал:

«Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть».

В матче идет третий сет, его счет 5:3 в пользу болгарского теннисиста.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В полуфинале Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут. Синнер в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:7 (5:7).