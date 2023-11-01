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Даниил Медведев показал болельщикам средний палец после раннего поражения в Париже

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после раннего поражения на последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

Медведев показал болельщикам средний палец
© globallookpress.com

Напомним, Медведев проиграл в первом же для себя матче в Париже. Даниил потерпел тяжёлое поражение от бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

Скриншот

Медведев проиграл в матче второго круга «Мастерса» в Париже

Уходя со стадиона, в порыве злости Медведев неоднократно показал французской публике свой средний палец. Момент зафиксировал один из зрителей на трибуне.

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