Медведев показал болельщикам средний палец

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после раннего поражения на последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

Напомним, Медведев проиграл в первом же для себя матче в Париже. Даниил потерпел тяжёлое поражение от бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).

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