Медведев саркастично прокомментировал то, что показал средний палец публике

Напомним, Медведев проиграл в первом же для себя матче в Париже. Даниил потерпел тяжёлое поражение от бывшей третьей ракетки мира болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7). Публика начала раздражать Медведева ещё во время матча. В адрес Даниила поступал свист, позднее россиянин не сдержался и сказал судье: «Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть».