Джокович: трудно быть в ясном уме, когда проводишь больше времени в туалете, чем на корте

«Трудно сохранять ясность ума, когда за последние три дня проводишь больше времени в туалете, чем на корте. В последние дни у меня почти не было энергии. Четверг, вероятно, был худшим днём, я был в плохом состоянии, поэтому просто надеюсь, что дальше будет лучше. Это был один из тех матчей, когда нужно принять обстоятельства, смириться с ощущениями и попытаться продержаться. Думаю, у меня это получилось. Я смог вытащить себя из ямы, но был близок к провалу. Эта победа важна для меня с психологической точки зрения», — сказал Джокович на пресс-конференции.