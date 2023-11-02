Тарпищев объяснил, чем полезно поражение Медведева на «Мастерсе»

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал «наевшимся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.