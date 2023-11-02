Александр Шевченко сыграет на турнире в Софии

Российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), попал в основную сетку турнира категории ATP-250 в Софии вместо испанца Алехандро Давидовича-Фокина (28-я ракетка мира), который снялся с турнира по информации канала Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter). Также от участия в турнире отказался бразилец Тьяго Уайлд (76-я ракетка мира), вместо него в Софии сыграет 61-я ракетка мира Фабиан Марожан (Венгрия).