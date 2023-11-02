Теннисист Зверев рассказал, бил ли он свою бывшую девушку

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на решение берлинского суда, который оштрафовал спортсмена на €450 тысяч за избиение своей бывшей девушки Ольши Шрыповой, заявив, что вердикт является чушью, передает The Times.

«Я буду оспаривать это решение. Это полная чушь. Любой, у кого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает, что к чему», — сказал Зверев.

Шрыпова рассказала правоохранителям, что Зверев избивал ее в 2019 году во время турнира в Шанхае. Сам Зверев опроверг все обвинения в нанесении побоев.

Зверев 27 октября проиграл россиянину Андрею Рублеву в матче 1/4 финала турнира в Вене. Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных.