Джокович высказался о толпе, освиставшей его на турнире в Париже

«Когда я попросил толпу ещё немного освистать меня, я выиграл восемь очков подряд. Но я не сделал ничего, чтобы спровоцировать зрителей. Парижская публика особенная? Это хорошее слово, они особенные… очень особенные», — приводит слова теннисиста «The Tennis Letter».