Джокович отпраздновал победу над Рублевым, указав на свой пах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович неоднозначно отпраздновал победу над пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

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После матча Джокович, празднуя победу, указал на пах.

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Напомним, матч Рублёва с Джоковичем завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Новака. Напряжённая встреча продлилась ровно 3 часа. За титул в Париже титулованный серб сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым.