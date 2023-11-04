Рублев обыграл де Минора и вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже

В Париже завершилась четвертьфинальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" между российским теннисистом Андреем Рублевым и представителем Австралии Алексом де Минором.

Матч закончился победой Рублева со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Рублев выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов.

На счету де Минора пять подач на вылет, три ошибки при подаче и два из четырех реализованных брейк-пойнтов.