Рублев едва не ударил бол‑боя во время матча с Де Минором на турнире в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев чуть на ударил ракеткой подающего мячи мальчика во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» против австралийца Алекса де Минора.
Инцидент произошел в первом сете при счете 3:2 в пользу де Минора. После проигранного розыгрыша россиянин разозлился, начал размахивать ракеткой и едва не попал по пробегавшему мимо бол бою. Рублев смог выиграть матч со счетом 4:6 6:3 6:1 и выйти в полуфинал, где встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
В сентябре 2020 года Джокович в матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо Бусты случайно попал мячом в судью на линии. Сербский теннисист был дисквалифицирован, лишен рейтинговых очков, заработанных на турнире, и оштрафован.