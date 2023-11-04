Рублев едва не ударил бол‑боя во время матча с Де Минором

Российский теннисист Андрей Рублев чуть на ударил ракеткой подающего мячи мальчика во время матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» против австралийца Алекса де Минора.

Инцидент произошел в первом сете при счете 3:2 в пользу де Минора. После проигранного розыгрыша россиянин разозлился, начал размахивать ракеткой и едва не попал по пробегавшему мимо бол бою. Рублев смог выиграть матч со счетом 4:6 6:3 6:1 и выйти в полуфинал, где встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.