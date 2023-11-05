Шестая ракетка мира объяснил, почему у топовых теннисистов русские корни

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу — эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться.



Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих желаний. Думаю, в какой-то степени это досталось и детям. По крайней мере, у меня это c детства было частью воспитания», — сказал спортсмен.