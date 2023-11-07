Польская теннисистка Свентек выиграла итоговый турнир WTA

Благодаря этой победе Свентек завершит год первой ракеткой мира, обойдя белоруску Арину Соболенко . Именно белорусскую теннисистку Свентек обыграла в полуфинале Итогового турнира. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Свентек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США 2023 года.

На групповом этапе Итогового турнира полячка одержала три победы в трех матчах, обыграв Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.