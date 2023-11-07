Стало известно, сколько призовых за карьеру заработал теннисист Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев вошел в топ-30 теннисистов в истории Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) по сумме заработанных призовых за карьеру. Россиянин в сезоне 2023 заработал $5,163 млн. Теперь общая сумма заработка Рублева за карьеру составляет $20,146 млн. Лидером по этому показателю остается сербский теннисист Новак Джокович, который заработал $176,231 млн. Лучшим среди российских теннисистов стал Даниил Медведев, который получил $34,734 млн.