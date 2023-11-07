Опубликован обновленный рейтинг WTA

Рейтинг WTA: Ига Свёнтек официально вернулась на первое место
На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликован обновлённый рейтинг теннисисток. После победы на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика) его возглавила польская спортсменка Ига Свёнтек. Белоруска Арина Соболенко, уступившая польской теннисистке в полуфинале турнира, переместилась на вторую строчку рейтинга.
Из российских теннисисток в топ-100 рейтинга наибольшего прогресса за неделю добилась Анна Калинская, поднявшаяся на шесть строчек и занимающая 77-е место.
Рейтинг WTA от 7 ноября:
1 (+1). Ига Свёнтек (Польша) — 9295.
2 (-1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9050 очков.
3. Кори Гауфф (США) — 6580.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.
5. Джессика Пегула (США) — 5975.
6 (+1). Онс Жабер (Тунис) — 4195.
7 (-1). Маркета Вондроушова — 4075.
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.
9. Мария Саккари (Греция) — 3620.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) —2880…
16 (-1). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...
18 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2550.
19 (-3). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520.
21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…
28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
46 (+1). Мирра Андреева (Россия) — 1149…
54 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1110…
59. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044.
60. Диана Шнайдер (Россия) — 1021…
75. Элина Аванесян (Россия) — 915…
77 (+6). Анна Калинская (Россия) — 885…
95 (-6). Камилла Рахимова (Россия) — 758.