Опубликован обновленный рейтинг WTA

На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликован обновлённый рейтинг теннисисток. После победы на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика) его возглавила польская спортсменка Ига Свёнтек. Белоруска Арина Соболенко, уступившая польской теннисистке в полуфинале турнира, переместилась на вторую строчку рейтинга.