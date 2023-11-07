Свентек заработала 9,86 млн долларов в сезоне-2023

Свёнтек заработала больше всех в сезоне-2023 – 9,86 млн долларов
Больше всех остальных спортсменок в нынешнем сезоне заработала польская теннисистка Ига Свентек – 9,86 млн долларов, сообщает WTA.
До начала Итогового турнира WTA в рейтинге доходов лидировала белорусская теннисистка Арина Соболенко, однако победа в Канкуне принесла полячке свыше 3 млн долларов. Соболенко осталась второй с 8,2 млн долларов призовыми. Это почти на 6 млн долларов больше, чем ее доход в прошлом году (2,4 млн).
В топ-5 также вошли Коко Гауфф (6,67 млн), Джессика Пегула (5,97 млн) и Елена Рыбакина (5,49 млн). В топ-20 по доходам попала российская теннисистка Людмила Самсонова (12 место, 2,12 млн долларов) и белорусская спортсменка Виктория Азаренко (17 место, 1,75 млн). Всего в топ-100 спортсменок по призовым вошли 12 россиянок.
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