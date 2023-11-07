Свентек заработала 9,86 млн долларов в сезоне-2023

До начала Итогового турнира WTA в рейтинге доходов лидировала белорусская теннисистка Арина Соболенко, однако победа в Канкуне принесла полячке свыше 3 млн долларов. Соболенко осталась второй с 8,2 млн долларов призовыми. Это почти на 6 млн долларов больше, чем ее доход в прошлом году (2,4 млн).