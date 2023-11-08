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Медведев заявил, что не испытывает серьезного давления перед Итоговым турниром ATP

Россиянин Даниил Медведев рассказал, что не испытывает серьезного давления перед стартом Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Медведев рассказал, испытывает ли давление перед Итоговым турниром ATP
© Матч ТВ

Медведев пятый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATP, в 2020 году россиянин стал его победителем, в 2021 году дошел до финала.

— В этом году я определенно чувствую немного меньше давления, потому что перед победой на Итоговом турнире в 2020 году я проиграл три матча подряд. Теннис — это такая… Скажем так, цикличная вещь. В прошлом году я проиграл три матча, и во всех трех я был очень близок к решающему тай брейку. Думаю, в двух из них я даже подавал на матч.

Поэтому, конечно, в этом году я хочу постараться быть лучше. Именно так было пару лет назад, когда мне удалось выиграть этот турнир. Так что будем надеяться, что и в этом году все будет так же, — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.