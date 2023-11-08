Медведев рассказал, испытывает ли давление перед Итоговым турниром ATP

— В этом году я определенно чувствую немного меньше давления, потому что перед победой на Итоговом турнире в 2020 году я проиграл три матча подряд. Теннис — это такая… Скажем так, цикличная вещь. В прошлом году я проиграл три матча, и во всех трех я был очень близок к решающему тай брейку. Думаю, в двух из них я даже подавал на матч.



Поэтому, конечно, в этом году я хочу постараться быть лучше. Именно так было пару лет назад, когда мне удалось выиграть этот турнир. Так что будем надеяться, что и в этом году все будет так же, — приводит слова Медведева Tennis Majors.