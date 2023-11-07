Российский теннисист Котов вышел во второй круг турнира в Софии

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Софии. В стартовом раунде Котов одержал победу над болгарином Александром Лазаровым.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершалась со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Во втором круге Котов сыграет против аргентинца Себастьяна Баеса (4 й номер посева). ATP 250. Sofia Open. София (Болгария). Хард. Призовой фонд — более 560 тысяч евро.