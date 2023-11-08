Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Меце

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Меце.

В матче второго круга россиянин, получивший третий номер посева, обыграл 90 ю ракетку мира француза Констана Лестьенна. Соперники провели на корте 1,5 часа.