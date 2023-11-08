Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Меце

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Меце.
В матче второго круга россиянин, получивший третий номер посева, обыграл 90 ю ракетку мира француза Констана Лестьенна. Соперники провели на корте 1,5 часа.
В следующем раунде турнира соперником Хачанова станет победитель матча Мате Вулкас (Венгрия) — Александр Шевченко (Россия).
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Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:4, 6:4.