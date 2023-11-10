Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы за нарушение антикоррупционной программы

Семь теннисистов из Бельгии дисквалифицированы за нарушение антикоррупционной программы
Семь бельгийских теннисистов были дисквалифицированы за нарушение Теннисной антикоррупционной программы (TACP), сообщает орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Все семь игроков — Арно Грасс, Артюр де Гриф, Жюльен Дубаи, Ромен Барбоза, Максим Отом, Омар Салман и Алек Витмер — были осуждены уголовным судом и впоследствии согласовали санкции с ITIA.
Санкции в отношении теннисистов связаны с недавно завершенным уголовным делом против синдиката, который занимался договорными матчами в Бельгии. Сотрудничество ITIA и властей Бельгии привело к пятилетнему тюремному заключению лидера синдиката Григора Саргсяна.
Спортсмены отстранены на период от двух до четырех лет и 10 месяцев. Также им назначены штрафы в размере от 30 до 45 тысяч долларов.