Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы за нарушение антикоррупционной программы

Семь бельгийских теннисистов были дисквалифицированы за нарушение Теннисной антикоррупционной программы (TACP), сообщает орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

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Все семь игроков — Арно Грасс, Артюр де Гриф, Жюльен Дубаи, Ромен Барбоза, Максим Отом, Омар Салман и Алек Витмер — были осуждены уголовным судом и впоследствии согласовали санкции с ITIA.

Санкции в отношении теннисистов связаны с недавно завершенным уголовным делом против синдиката, который занимался договорными матчами в Бельгии. Сотрудничество ITIA и властей Бельгии привело к пятилетнему тюремному заключению лидера синдиката Григора Саргсяна.