Джокович назвал свою главную цель накануне старта Итогового турнира ATP

«Для меня самая большая цель сейчас — закончить сезон игроком № 1 в мире, так что, надеюсь, мне удастся добиться этого. Мне нужна одна победа, так что надеюсь, что это произойдет. И, конечно, мне бы хотелось выиграть турнир. Но это цель, а потом посмотрим, что будет потом», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.