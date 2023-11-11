Даниил Медведев оценил уровень своей готовности к Итоговому чемпионату ATP

«На самом деле, всё время так с турнирами – иногда хочется уверенности, а иногда – хорошо подготовиться. Как раз таки, я Вену сыграл хорошо (дошёл до финала. – Прим. «Чемпионата»), в Париже было тяжело, другой корт, другие мячи, но в итоге там сыграл тоже неплохо (проиграл во 2-м круге будущему финалисту Григору Димитрову. – Прим. «Чемпионата»). Поэтому здесь подготовка была хорошей на 100%», — сказал Медведев