Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова поднялись в рейтинге WTA
На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) появился обновлённый рейтинг теннисисток.
Российская спортсменка Анна Блинкова поднялась на одну строчку — с 54 на 53-е место. Также на одну позицию поднялись россиянки Анастасия Павлюченкова, ныне занимающая 58-е место, и Камилла Рахимова, которая теперь располагается на 94-м месте.
Рейтинг WTA от 13 ноября:
1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050 очков.
3. Кори Гауфф (США) — 6580.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.
5. Джессика Пегула (США) — 5975.
6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.
7. Маркета Вондроушова — 4075.
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.
9. Мария Саккари (Греция) — 3620.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) —2880…
16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…
18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.
19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520.
21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…
28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
46. Мирра Андреева (Россия) — 1149…
53 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1110…
58 (+1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044.
62 (-2). Диана Шнайдер (Россия) — 988…
75. Элина Аванесян (Россия) — 915…
77. Анна Калинская (Россия) — 885…
94 (+1). Камилла Рахимова (Россия) — 758.