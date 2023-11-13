Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова поднялись в рейтинге WTA

Российская спортсменка Анна Блинкова поднялась на одну строчку — с 54 на 53-е место. Также на одну позицию поднялись россиянки Анастасия Павлюченкова, ныне занимающая 58-е место, и Камилла Рахимова, которая теперь располагается на 94-м месте.