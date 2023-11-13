Серб Джокович обыграл датчанина Руне на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал первую победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграв представителя Дании Хольгера Руне.

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Поединок продлился 3 часа 6 минут и завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Джокович и Руне играют в Зеленой группе Итогового турнира ATP вместе с представителем Италии Янником Синнером и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Они свой матч провели 12 ноября, победа досталась итальянскому спортсмену. 36-летний Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 96 титулов под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема.