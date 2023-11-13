Джокович: завершить сезон на вершине рейтинга сейчас — невероятно

«Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинге на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в приоритет, больше сосредоточился на турнирах „Большого шлема“. Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось сейчас на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — сказал Джокович на пресс-конференции.