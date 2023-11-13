Джокович: завершить сезон на вершине рейтинга сейчас — невероятно

Джокович: завершить сезон на вершине рейтинга на данном этапе карьеры — это невероятно
Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.
«Это очень много значит для меня. Завершить сезон на вершине рейтинге на данном этапе моей карьеры и жизни — это невероятно. В начале года я не ставил эту цель в приоритет, больше сосредоточился на турнирах „Большого шлема“. Благодаря достигнутым отличным результатам, особенно на мэйджорах, я набрал очки и оказался на хорошей позиции. Что бы ни случилось сейчас на Итоговом турнире, это будет бонусом для меня», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, накануне Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в первом матче на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу серба.
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