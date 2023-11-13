Зверев обыграл Алькараса в матче Итогового турнира ATP
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине.
Встреча Красной группы продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Также в квартете выступают россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев.
Итоговый турнир ATP 2023 года проходит в Турине с 12 по 19 ноября. Победитель может заработать более 4,8 миллионов долларов. В прошлом году чемпионом турнира стал серб Новак Джокович.
Итоговый турнир ATP. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15 млн долларов
Красная группа. 1 й тур
Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.