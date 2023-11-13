Джокович оставил автограф на груди болельщика в Турине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил необычную просьбу от фаната после победы на старте Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

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Один из болельщиков на трибуне попросил Джоковича оставить ему автограф на груди. Новак без раздумий это сделал.

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