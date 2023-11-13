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Карлос Алькарас критически высказался о корте на Итоговом чемпионате ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас оценил корт в Турине (Италия) и ответил на просьбу журналистов прокомментировать давние слова Рафаэля Надаля о том, что Итоговый чемпионат ATP нужно проводить либо на открытом воздухе, либо на грунте.

Алькарас критически высказался о корте на Итоговом чемпионате ATP
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«Это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на «Мастерс», и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах», — сказал Алькарас на пресс-конференции после поражения от немца Александра Зверева.

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