Дочка Медведева за два дня успела стать звездой Итогового.

Больше года назад в семье Даниила Медведева случилось пополнение – родилась прекрасная дочь Алиса. Долгое время она вместе с мамой Дарьей ждала папу дома. Теперь же она выросла, и стала сопровождать папу на турнирах. Как, например, на этой неделе на Итоговом в Турине.

Семья Медведевых всё чаще стала делиться милыми и забавными видео с Алисой Данииловной. Сам теннисист на пресс-конференции в Италии поделился мнением о весёлых роликах с дочкой:

«Смешно очень. Уже думаем – генетическое или нет. У неё бывает, когда что-то не получается, например, ложку взять, она начинает ей бить, кидать эту вещь. Я всегда думал, что это воспитание. А в итоге мы смотрим и думаем, может, эта злость, когда что-то не получается, генетическая реально и от меня. Моментов смешных много, она очень крутая».

Больше всего видео с Алисой выкладывает супруга Медведева. Перед стартом Итогового Дарья выложила забавный ролик, на котором дочка замечает постер Даниила в подтрибунном помещении и явно узнаёт на нём папу.

Алиса привлекает к себе много внимания со стороны теннисного сообщества. Она милая и постоянно меняющаяся, за ней интересно наблюдать. Перед матчем Медведева на старте Итогового в понедельник, 13 ноября, официальный аккаунт ATP тура в социальных сетях опубликовал смешное видео с Алисой Даниловной. На нём она играет со своим крёстным и вчерашним соперником папы – Андреем Рублёвым.

В боксе годовалая дочка Медведева пока не появлялась: вчера матч Даниила против Андрея супруга Дарья смотрела одна. Хотя это всё точно у ещё маленькой Алисы впереди. Ведь она точно делает игру своего папы лучше.

«Это здорово. Я не единственный, кто стал отцом в это время, Рафа, например, тоже стал отцом. Вообще, в туре многие из нас стали родителями. Лично я не думаю, что это будет отвлекать меня, буду по прежнему мотивирован. Появился ещё один человек, ради которого буду стараться делать всё возможное. Очевидно, что долгое время меня не будет дома, но постараюсь брать с собой всю семью», – поделился Даниил с Ubitennis сразу после рождения дочери прошлой осенью.

На этой неделе в Турине Медведеву придётся сыграть минимум два матча в группе. Первую игру против Рублёва он завершил победой (6:4, 6:2). В среду, 15 ноября, Даниил встретится с немцем Александром Зверевым. Третью игру россиянин проведёт с испанцем Карлосом Алькарасом.