Ольховский прокомментировал победу Медведева и "выходку" Рублева

«На мой взгляд, Даниил провёл очень хороший матч. По качеству тенниса это был один из лучших матчей Даниила в сезоне. Андрей старался, были брейк-пойнты, но Медведев играл разнообразно и интересно.



Было видно, что Андрей очень хотел выиграть. Может быть, это не пошло ему на пользу, потому что он был несколько скован и в нервном напряжении. Чего только стоит одна выходка при счёте 3:5, когда он ответил болельщику. Я скажу, что так выкрикивать несвойственно для Андрюхи. Нервозное состояние и чрезмерное желание выиграть сыграло с Рублёвым злую шутку», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.