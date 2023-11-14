Циципас: я чувствовал себя ужасно на корте

«Извиняюсь перед всеми зрителями. Я не был способен завершить матч, чувствую досаду из-за этого. Доктор давали мне зеленый свет на то, чтобы играть. Но я чувствовал себя ужасно на корте. Я пытался подойти к матчу наилучшим образом, но не получилось. Я не тот, кто обычно снимается с матчей. Тот факт, что я не смогу завершить турнир, убивает меня», — передаёт слова Циципаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.