Медведев рассказал, чем планирует заниматься по завершении карьеры

"Я думаю, работа комментатором - это то, в чем я мог бы себя попробовать. Я не знаю, понравится ли мне это. Если мне это не понравится, я скажу: "Хорошо, я этого не делаю", - отметил Медведев. - То же самое с тренерской работой. Не знаю, смогу ли я стать хорошим тренером, но мне бы хотелось когда-нибудь попробовать это".