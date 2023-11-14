Теннисист Медведев рассказал, чем займется после завершения карьеры

«После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится.



Я мог бы попробовать себя в роли комментатора. Не знаю, понравится мне или нет. То же и с тренерством.



Но что я точно попробую сделать, зависит от того, как сложится жизнь, но я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом», — сказал Медведев на пресс-конференции.