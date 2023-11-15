Джокович проиграл Синнеру в матче Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче группового раунда Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Встреча продолжалась чуть более 3 часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. На счету Джоковича 20 эйсов и 1 двойная ошибка, Синнер сделал 15 эйсов и совершил 2 двойные ошибки.

Синнер впервые в карьере обыграл Джоковича, итальянец и серб провели друг с другом четыре матча. Синнер прервал 19 матчевую серию побед Джоковича, последний раз серб проигрывал испанцу Карлосу Алькарасу в финале Уимблдона в июле 2023 года.

Джокович и Синнер выступают в Зеленой группе Итогового турнира. В заключительном матче групповой стадии турнира Джокович встретится с поляком Хубертом Хуркачем, а Синнер проведет встречу с норвежцем Холгером Руне.

Итоговый турнир ATP 2023 года проходит в Турине с 12 по 19 ноября. В Красной группе выступают россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев. Победитель может заработать более 4,8 миллионов долларов. В прошлом году чемпионом турнира стал Джокович.

Итоговый турнир ATP. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15 млн долларов

Зеленая группа. 2 й тур