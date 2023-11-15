Джокович: все хотят получить мою голову

«Думаю, это нормально, что молодые игроки стремятся попасть туда, где я нахожусь. Это происходит на каждом турнире, в котором я участвую. Все хотят получить мою голову. Янник смог это сделать. Но я доволен тем, как боролся», — сказал Джокович на пресс-конференции.