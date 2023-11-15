Циципас: трудно играть, не двигаясь. Это теннис, а не дартс

«Я тренировался последние несколько дней. Проводил не так много времени на корте. У меня были небольшие проблемы с подвижностью. В основном боль ощущается, когда я двигаюсь. Трудно участвовать в матче, не двигаясь. Это теннис, а не дартс.



Мы было важно находиться в форме и чувствовать себя хорошо. Боль была очень сильной. Раньше мне приходилось испытывать боль во время матчей и я терпел, но это было невыносимо. Мне пришлось принять трудное решение, и я это сделал», — сказал Циципас на пресс-конференции.