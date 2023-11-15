Чесноков дал прогноз на матч Медведева со Зверевым в Турине

Экс-девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев должен обыграть представителя Германии Александра Зверева в чемпионате АТР в Турине.

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Он отметил, что встречи этих теннисистов никогда не бывают скучными. Чесноков подчеркнул, что ему понравился матч Андрея Рублева с Медведевым, который завершился победой последнего в двух сетах.

«Считаю Даню фаворитом в сегодняшнем матче. Мне кажется, что он должен обыгрывать Сашу и выходить в полуфинал. В целом Медведева можно назвать одним из главных претендентов на титул в Турине!», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Он добавил, что считает фаворитом также серба Новака Джоковича.

Итоговый турнир АТР в Турине стартовал 9 ноября. Он продолжится до 19 ноября.