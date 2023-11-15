Рублев проиграл Алькарасу в матче Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Турине.

Встреча Красной группы завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

Рублев ранее в двух сетях уступил соотечественнику Даниилу Медведеву. В третьем туре россиянин сыграет с Александром Зверевым из Германии.